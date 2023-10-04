桃園市楊梅區公所新行政大樓2日進駐辦公，預計20日辦理啟用典禮，豈料才進駐2天就發現漏水情形。（市議員周玉琴提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市楊梅區公所原廳舍建物老舊且耐震係數不足等，經多方協調，新大樓興建工程於2019年5月原地重建，今年初完工。（楊梅區公所提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市楊梅區公所全新行政大樓過去才解決遇雨上浮問題，公所團隊2日正式進駐啟用，豈料使用不到1周，小犬颱風來襲帶來降雨，公所人員3日晚間發現建物內竟漏水，緊急拿水桶因應，民代也批「新大樓漏水令大家感到無言」。新建工程處表示，經查共3處漏水，研判從天花板與牆壁隙縫滲入，已請廠商改善。

才解決上浮又漏水！楊梅區公所進駐2天慘況曝光

楊梅區公所原廳舍使用60多年，建物老舊且耐震係數不足等，經多方協調，新大樓興建工程於2019年5月原地重建，總經費約9億294萬元，其中內政部補助1億元，交通部公路總局補助1億1373萬元。

2021年盧碧颱風強降雨湧入工程基地的地下水層，雖未導致淹水，但使整體結構隨地下水位上浮傾斜，後經重量加壓，增設79個地錨與2座抽水井，並請專家團隊測試無虞，先前遇多次強降雨也未再上浮，工程今年初完工。市府也委託第三方單位桃園土木技師工會鑑定，確認工程結構無安全疑慮。

公所團隊9月30日至10月1日辦理搬遷作業，2日正式啟用開放辦公，預計20日舉行啟用典禮，沒想到連啟用典禮都還沒辦，建物內部就先漏水。

「大家都覺得無言，全新的行政大樓怎麼會漏水！」市議員周玉琴指出，過去就有漏水問題結果沒改善，日前都沒下雨，一下雨就又漏水，雖不影響安全，仍令人無法接受，要求工務局再派員檢測，並請廠商補正缺失。

楊梅區長施永恭說，未進駐時就有漏水情形並請廠商修繕，下雨才知改善狀況，3日晚間接獲公所同仁通報，2樓發現內部漏水，立即通報新工處，廠商今早也到場現勘，目前公所內先放置水桶因應，不影響民眾洽公。

新工處工務科長張巍霈說明，楊梅區公所新大樓共3處漏水，過去下雨若漏水就會補強，這次雨勢較大，因此出現整排較大面積漏水，研判是從天花板與牆壁隙縫滲進室內。將待放晴後前往改善，目前正與廠商研議因應方式，雨停乾燥3天後才能施作，預計2至7天內完成。