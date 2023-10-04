豆類含有豐富蛋白質、維生素等營養素，但豆類發芽後的芽菜有更高的營養密度。醫師表示，由於豆類發芽時會產生小分子胺基酸，更容易為人體吸收，以黑豆苗而言，蛋白質佔比是牛奶的12倍。此外，黑豆芽菜的鈣質豐富，鈣能預防骨質疏鬆、骨折。

腎臟科醫師洪永祥在《健康好生活》表示，豆類發芽過程中會產生小分子的胺基酸，澱粉也會再分解為更小的醣類；此外，發芽過程會產生酵素（酶），有利於人體吸收豆類原本就豐富的蛋白質、澱粉、礦物質、維生素。

洪永祥表示，以黃豆芽而言，蛋白質利用率較黃豆高出約10%；綠豆芽的維生素C含量非常豐富，是奇異果的2倍、柳丁的5倍，綠豆芽也擁有維生素Ｃ、維生素Ｂ群、鈣鐵鉀等多種礦物質。

他表示，黑豆苗更是其中翹楚，蛋白質佔比相當高，每100克的黑豆苗，含有34.6公克的蛋白質，就比例來說，相當於牛奶的12倍、肉類的2倍。

內科醫師傅裕翔也曾表示，豆芽菜有4大好處，包括抗發炎抗氧化、維持黏膜健康、幫助排便、強健骨骼。他特別指出，黑豆芽含有豐富鈣質，而鈣質能增加骨質密度，多吃黑豆芽可以預防骨質疏鬆、進而降低骨折等風險。