陳姓男子將車停在前鎮區的道路上，卻因紅線違停遭拖吊，但他發現該紅線是有民眾自行從合法紅線延伸，申訴後罰單獲得撤銷，但他認為，為了取車多還花計程車錢，連同文書影印費、掛號費、精神慰撫金，向高雄市警局求償2350元，法院審理後，判警方要賠陳男車資、郵資共267元。

判決書指出，高雄市交通警察大隊員警於2020年9月13日晚上8點多，巡經高雄市前鎮區某路前，發現1輛自用小客車停放在畫設有紅實線的禁止臨時停車處所，並將車輛拖吊至五甲拖吊所保管並開罰。

事後，陳姓駕駛發現，他車輛所在位置的紅色標線，並非主管機關畫定的禁止標線，他提出申訴後成功撤銷罰單並辦理退費。

但陳姓駕駛認為，車子被拖吊走，他還要自己花16元通話費叫計程車，車資也花了140元，以及繳交超商罰鍰代收費、交通違規案件陳述書列印費等費用，以及提起行政訴訟列印等費用，還有精神慰撫金2000元，向高雄市警察局求償2350元。

不過警方反駁，指出標誌標線認定並不是員警的認定範圍，那是交通局停車管理中心職權，員警拖吊過程並沒有錯，這條紅線是在合法紅線後面被延伸出來，才導致員警誤判，員警沒有任何故意過失。

高雄簡易庭法官認為，警方已撤銷該行政處分，表示屬於有瑕疵之處分，陳男可請求被告賠償，不過是侵害陳男的財產權，非人格權，因此不在精神慰撫金的請求範圍內。就不法拖吊導致須支出電話費、計程車費及辦理相關罰鍰繳納及退費而需支出上述代收費、匯費及影印費、郵寄費，高雄市警局應賠267元。可上訴。