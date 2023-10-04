澳洲維多利亞州部分地區居民不到24小時前才因叢林大火緊急撤離，隨後一場傾盆大雨澆熄了火勢，卻使得當地河水暴漲，該州當局如今已發布洪水警告。

路透社報導，根據澳洲氣象局（Australian Bureau of Meteorology）預測，隨維多利亞州（Victoria）東北部大雨不斷，今天下午恐將出現暴洪。就在昨天，該地區約1萬7000公頃土地正飽受大火肆虐。

維多利亞州緊急服務部門營運長威布許（Tim Wiebusch）表示，急救人員在該地區連夜救出一名開車行經淹水區域卻受困的農民。

他表示，維多利亞州部分地區降雨量高達150毫米，幾乎是該州過去9月平均降雨量的8倍，預計今天降雨量還會更大。

威布許說：「幸運的是，我們在這2處火災發生的地區迎來一些降雨…但在接下來的24至48小時內，暴洪、河水氾濫將成為主要風險，我們必須一再強調，請人們務必對自身情況保持警惕。」

這場大雨發生在澳洲9月異常乾燥的初春時節，據澳洲氣象局指出，今年是澳洲史上最乾燥的9月，降雨量比1961年至1990年間的平均值低約71%。

目前叢林大火仍在維多利亞州2個地區延燒，消防單位正努力控制火勢，但當局表示，附近居民目前暫無立即威脅。（譯者：張茗喧/核稿：蔡佳敏）1121004