李亦捷（左）換上第二套禮服跟雞蛋再度進場。（李亦捷提供）

李亦捷（右）跟雞蛋的文定辦在蘭陽天后宮廟前。（李亦捷提供）

李亦捷（左三起）和雞蛋在宜蘭辦了超狂的流水席文定宴。（李亦捷提供）

台北電影獎影后李亦捷嫁給攝影師曾崴榆（雞蛋），新人先是在9月28日，於女方家鄉宜蘭的蘭陽天后宮廟前舉辦文定流水席，接著在10月3日晚於台北均品酒店舉行婚禮，婚宴上除了親友家屬，圈內好友柯震東、楊銘威、蔡昌憲、陳漢典、吳震亞、王彩樺、林玟誼、梁以辰等人均出席，見證新郎跟新娘的幸福時刻。

李亦捷形容婚禮是人生中第一次覺得時間過得最快的一天，從緊張、期待，到迫不急待、到感人想哭，特別是與爸媽進場的部分，從彩排就在同一個環節飆淚，李亦捷笑稱：「但又不能哭得太狂，因為上台要講話。」接著婚禮上播放新郎跟新娘為彼此製作的影片，李亦捷說這是她人生第一次做影片，「雖然對很多人來說可能很簡單，但對有3C障礙的我來說真的難上加難，3分鐘的影片我用手機做了2周。」

最後來到婚禮的高潮「抽捧花」，李亦捷選擇玩不一樣的模式，讓現場還是單身的女性友人上台，圍著自己手牽手轉圈圈，她再蒙眼隨機指定。有趣的是，她差一點就抽到王彩樺，點到王彩樺旁邊的林玟誼，一旁王彩樺錯失良緣則開始亂點鴛鴦譜，把陳漢典請上台跟林玟誼湊對，笑喊明年輪吃他倆喜酒，最後疑似太嗨、喝太多，被蔡昌憲給帶下台。

問李亦捷辦完婚禮的心情如何？她表示婚禮上新郎倌雞蛋做的影片瘋狂出賣她，有拍她快篩鼻孔撐很大狂打噴嚏的影片、睡覺翻白眼、一直看到廟就拿鑰匙過香爐、跳奇怪的舞、做瑜珈做到睡著等各種奇怪醜態，「總之看到的當下，我真的快心臟病發昏倒，狂打站在旁邊的新郎，但看到大家笑到快斷氣，我就算了，反正昨天大家都說我很美麗！」