中颱小犬撲台，暴風圈今天（4日）上午9點已接觸台東南端陸地，明天上午颱風中心預計將從恆春半島一帶登陸；至今天下午2時30分，全台已有16縣巿被列入陸警警戒範圍，今晚起風雨將越來越大，花蓮縣政府率全台之先，稍早已宣布，從今晚6時起至明天全天都停班課。
明天全台各縣市颱風假一覽表如下：
【北部地區】
●基隆市 尚未宣布。
●台北市 尚未宣布。
●新北市 尚未宣布。
●桃園市 尚未宣布。
●新竹市 尚未宣布。
●新竹縣 尚未宣布。
【中部地區】
●苗栗縣 尚未宣布。
●台中市 尚未宣布。
●彰化縣 尚未宣布。
●雲林縣 尚未宣布。
●南投縣 尚未宣布。
●嘉義市 尚未宣布。
●嘉義縣 尚未宣布。
【南部地區】
●台南市 尚未宣布。
●高雄市 尚未宣布。
●屏東縣 尚未宣布。
【東部地區】
●宜蘭縣 尚未宣布。
●花蓮縣 明天停班停課。
●台東縣 尚未宣布。
【離島地區】
澎湖縣 尚未宣布。
連江縣 尚未宣布。
金門縣 尚未宣布。
【詳情依照「行政院人事行政總處」公布為主。】
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