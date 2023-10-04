中颱小犬撲台，暴風圈今天（4日）上午9點已接觸台東南端陸地，明天上午颱風中心預計將從恆春半島一帶登陸；至今天下午2時30分，全台已有16縣巿被列入陸警警戒範圍，今晚起風雨將越來越大，花蓮縣政府率全台之先，稍早已宣布，從今晚6時起至明天全天都停班課。

明天全台各縣市颱風假一覽表如下：

【北部地區】

●基隆市 尚未宣布。

●台北市 尚未宣布。

●新北市 尚未宣布。

●桃園市 尚未宣布。

●新竹市 尚未宣布。

●新竹縣 尚未宣布。

【中部地區】

●苗栗縣 尚未宣布。

●台中市 尚未宣布。

●彰化縣 尚未宣布。

●雲林縣 尚未宣布。

●南投縣 尚未宣布。

●嘉義市 尚未宣布。

●嘉義縣 尚未宣布。

【南部地區】

●台南市 尚未宣布。

●高雄市 尚未宣布。

●屏東縣 尚未宣布。

【東部地區】

●宜蘭縣 尚未宣布。

●花蓮縣 明天停班停課。

●台東縣 尚未宣布。

【離島地區】

澎湖縣 尚未宣布。

連江縣 尚未宣布。

金門縣 尚未宣布。

【詳情依照「行政院人事行政總處」公布為主。】