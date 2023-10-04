2024總統立委選舉進入倒數100天，民進黨青年部「國務青應援團」今前進北海岸，偕同民進黨新北市第一選區立委候選人何博文，一同宣誓國務青輔選應援團正式起跑，要從台灣頭一路贏到台灣尾。這次國務青行動胖卡還有「漫豚號」及「獺青號」，選戰最後百天將兵分南北兩路，載著國務青們一同替全國73個選區立委候選人應援輔選，為「總統勝選，國會過半」共同目標來努力。

民進黨青年部主任阮俊達表示，今年暑假，青年部一共培訓200多位年輕夥伴，組成國務青應援團，在街頭宣講中加入台灣棒球的應援文化元素，從選戰倒數百日開始，為所有立委候選人輔選。第一站來到全台最北端富貴角，相挺新北市第一選區立委候選人何博文，目標要從台灣頭開始，一路贏到台灣的所有選區。

新北市第一選區立委候選人何博文表示，現場有這麼多年輕人一起參與政治，都是台灣民主政治的動能，這也是民進黨非常驕傲、也讓大家認同的。

何博文強調，2024大選和年輕朋友一起攜手合作，希望中央能夠延續優質執政、國會也能達成過半的目標。這不只是民進黨的勝利也會是台灣人民共同的勝利，大家共同努力，一起鞏固我們民主的生活方式，讓台灣民主永續生存。