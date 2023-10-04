警方公布國慶日總統府周遭交通管制措施。（警方提供）

台北市政府警察局為配合 10 月 10 日國慶日各項慶祝活動，當天將在總統府及會場周邊區域、道路，實施各項交通管制，呼籲民眾經過時配合疏導，以維交通安全及順暢。

相關管制時間、區域及措施如下：

一、「國慶大會」9日深夜10時即開始進行管制，區域包括：

1、桃源街（不含）、博愛路（含）以東；衡陽路、襄陽路、常德街（均不含）、凱達格蘭大道（含）以南；公園路（含）、中山南路（不含）以西；貴陽街、愛國西路、重慶南路 2 段 7 巷、湖口街、凱達格蘭大道（均含）以北等，所圍區域。

2、中華路(不含)、博愛路（含）以東；秀山街、永绥街、襄陽路、忠孝西路、徐州路、信義路（均不含）、沅陵街、常德街（均含）以南；林森南路、杭州南路(均不含)、中山南路北往南段、羅斯福路(含)以西；廣州街、南海路、愛國東路（均不含）以北等，所圍區域。

3管制區域外擴大交通疏導範圍：東至金山南路，西至西寧南、北路，南至和平東、西路（延伸至羅斯福路、辛亥路口），北至市民大道（以上均含道路）。

交通管制疏導措施：

1、彈性管制點 7 處：

(1) 忠孝西路與公園路口、忠孝東路與林森南路口、市民大道與重慶北路口、市民大道與承德路口、市民大道與中山北路口，視狀況管制車輛往南行駛。另重慶南路與忠孝西路彈性管制車輛往南行駛，管制期間將彈性開放機車行駛忠孝西路（往東），惟當日視狀況調整。

(2) 杭州南路與仁愛路口，視狀況管制車輛往西行駛。

(3) 重慶南路、和平西路口，視狀況管制車輛往北行駛。

(4) 以上各彈性管制點，實施時仍視車流狀況開放公車通行。

2、管制點 4 處（10 日 7 時開始管制）：

(1) 信義路、杭州南路口，管制、禁止逆向公車專用道公車往西行駛。愛國東路、杭州南路口設置管制點，管制、禁止車輛往西行駛。

(2) 羅斯福路、杭州南路口，管制車輛往北行駛，指揮疏導改道杭州南路北行。

(3) 館前路、襄陽路口，管制車輛往西行駛，指揮改道館前路北行。

警方建議替代道路包括：

1、東西向車流：改道行駛忠孝東（西）路、市民大道或和平東（西）路。

2、南北向車流：改道行駛中華路、西寧南路、環河南路、杭州南路、金山南路或新生南路。

3、管制時間內欲前往臺大醫院東址之民眾，請由林森南路或杭州南路轉徐州路進出該院區；欲往臺大醫院西址及兒童醫院之民眾，請由公園路轉青島西路進入。

「國慶酒會」10日下午5時至晚間7時為止，警方管制措施包括：

重慶南路（不含）以東；寶慶路、襄陽路（不含）、常德街（含）以南；中山南路（不含）以西，愛國西路（不含）以北區域，管車不管人（車輛憑證入場）。

管制區內之停車格位：告愛國西路（公園路至博愛路間）、貴陽街（桃源街至公園路間）、長沙街（博愛路至桃源街間）、寶慶路（懷寧街至桃源街間）、衡陽路（懷寧街至博愛路間）、公園路（襄陽路至愛國西路間）、懷寧街（襄陽路至貴陽街間）、中山南路（常德街至凱達格蘭大道間）、重慶南路（衡陽路至愛國西路間）、桃源街（衡陽路至貴陽街間）、常德街兩側、杭州南路（信義路至愛國東路間）等。

警方表示，周遭汽機車停車格位，於 10 月 9 日 20 時10 月 10 日 下午1 時禁止停車；另配合國慶籌備委員會活動作業，貴陽街（重慶南路至懷寧街段，靠近南廣場周邊）、寶慶路(博愛路至重慶南路段，靠近總統府周邊)及懷寧街（寶慶路［不含］至貴陽街［含］一線）等汽機車停車格位，10 月 9 日 0 時起至 10 月 10日 20 時禁止停車，未依規定駛離之車輛，本局將逕予移置、拖吊。

此外，台北捷運公司自 10 月 9 日 晚間10時起至 10 月 10日 晚間8 時止，關閉捷運台大醫院站 1 號兩側出口及 4號出口往 228 和平公園方向鐵門，各項措施請民眾隨時收聽警廣路況報導，提前改道行駛避開管制區，並遵守員警指揮疏導，以免耽誤行車時間，以維護活動期間交通順暢與安全。