原昕建設團隊，由一群志同道合的資深夥伴組成，成立於2017年，因為很新，所以我們勇於創新！
原昕建設，站在「原」點，從「心」（昕）出發！為想成家的人，打造最佳品質的居住空間。「信譽品牌精湛獎」這份榮耀，是鼓勵，更是肯定！
未來，原昕建設仍秉持原本初心，以「人」為核心，思考建築的定位、空間的舒適、土地的傳承，透過細膩思維，灌注對建築的熱誠心意，以精工品質建構出更光采的地景建築！謝謝主辦單位，謝謝大家！（原昕建設）
#第二屆旺旺中時房產金牌獎 #原昕建設 #房地產 #建築 #出發
原昕建設團隊，由一群志同道合的資深夥伴組成，成立於2017年，因為很新，所以我們勇於創新！
原昕建設，站在「原」點，從「心」（昕）出發！為想成家的人，打造最佳品質的居住空間。「信譽品牌精湛獎」這份榮耀，是鼓勵，更是肯定！
未來，原昕建設仍秉持原本初心，以「人」為核心，思考建築的定位、空間的舒適、土地的傳承，透過細膩思維，灌注對建築的熱誠心意，以精工品質建構出更光采的地景建築！謝謝主辦單位，謝謝大家！（原昕建設）
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