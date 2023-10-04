警政署昨（3）日予各警察機關發佈聲明，為使制服著用時機更符合員警實際執勤需要，宣布即日起除特定場合如典禮集會、團體活動或是重要勤務，須應統一制服外、維持團隊一致性，其餘情形則視員警依個人需求、氣候狀況自行決定制服著用樣式。此規定一出，眾多警察同仁紛紛拍手較好，但同時也有員警指出「馬上有某縣市副局長在慰勤時向同仁表示不妥，應以分局為單位統一」，並批「總有這些辦公室坐太久的搗亂」。

據了解，2019年10月，警政署首度放寬授權，並由分駐派出所或相當層級單位之主管，可視氣候溫度情形，彈性律定制服樣式。考量近年氣候愈趨不穩，為關心同仁健康，警政署長黃明昭於9月時曾對此表示，讓業務單位衡量員警「自行決定」穿著長袖或短袖制服，昨日則正式發文予各警察機關，並自即日起生效。

一名高姓員警針對警政署這項規定提出質疑，並留言表態：「難得剛貼完可以制服長短袖自決，就馬上有某縣市副局長在慰勤時對同仁表示，認為此有不妥，應以分局為單位統一」，他同時感慨道，「難得署長認真對待同仁一回，但總有這些辦公室坐太久的搗亂。」此話一出，眾多警察同仁紛紛現身該貼文底下，無比認同高員這一說法。

（圖 / 截自臉書「靠北Police」）

另，臉書粉專「靠北Police」也出現員警疑對高員所述情形投稿批評：「還在渴望上位者主動為基層改革些什麼嗎？換了位置就換了腦袋，是永恆不變的道理。不管在靠北police 投稿的內容有沒有被聽見，至少知道我們要求的改革方向是合情合理的，基層自己的權益只能自己發聲、爭取，別永遠只會當條被豢養的寵物！」

同時，也可見眾多警察同仁湧入臉書粉專「靠北Police」貼文底下，對此有感回應並不意外：「理由很簡單，他們認為不整齊=亂=不美觀=警紀散漫」、「副局長的辦公室冷氣調到35啊」、「總是會有一些老屁股無法接受新思維，乾脆早早退休不要擋著地球轉！」、「我一直覺得，這麼簡單的邏輯，為什麼總是有少數長官想不通呢？偏偏人家又好大好大」、「長官的建議就是命哈哈哈」、「他們在辦公室吹冷氣，根本不知道這種顏色的制服超吸熱」。

不過，也另有派出所長（天使長官）表示警政署這項新規定符合人性，著實不錯，並認為既然警政署已經明確聲明，則再無是否須讓同仁遵守一說。