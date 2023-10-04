會場布置柳營區農會的牛奶饅頭、包子等，呈現柳營多樣的牛奶加工品和農特產品。（柳營區公所提供／張毓翎台南傳真）

台南市柳營區為鮮乳的大產地，為了推廣在地特殊的酪農業，柳營區公所15日將舉辦牛奶節活動，結合德元埤荷蘭村風光吸客，以及5公里路跑、歌唱比賽、乳牛彩繪DIY等趣味體驗，邀請民眾相招作伙來柳營遊玩。

柳營區公所4日在民治市中心宣告今年牛奶節活動，台南市副市長趙卿惠、市議員蔡育輝、王宣貿、沈家鳳、李宗翰及多位當地里長都出席宣傳，會場布置柳營區農會的牛奶饅頭、包子、牛乳糖、鮮乳和小農店家生產的果醬、蛋糕捲、龍鬚糖等，呈現柳營多樣的牛奶加工品和農特產品。

趙卿惠表示，柳營酪農業是從6頭乳牛開始，如今飼養規模和產量都名列前茅，是乳源重要供應區，期待未來能開發更多在地限定的產品，以吸引更多遊客到訪。

柳營區長顏文穗說，柳營乳源除提供國內知名乳品工廠外，多年來柳營各社區發展協會研發各式多樣牛奶相關商品，這次藉由牛奶節活動，將鮮乳及其製品推廣給大眾，展現乳牛在柳營的印象，增加民眾對柳營的認識。