新竹縣政府4日召開廉政會報，邀3位專家學者與縣府局處長交流，共同提升縣府廉能效率。（羅浚濱攝）

新竹縣政府4日召開112年度廉政會報，邀世新大學教授葉一璋、玄奘大學副教授陳惠美及建德法律事務所律師陳恩民3位外聘委員提供建言，縣長楊文科強調廉潔執政決心，針對前工務處長江良淵疑似涉貪案，指雖已進入偵查階段，但造成機關負面影響，期籍由廉政會報與各局處長集思廣益交流，共同提升縣府廉能效率。

楊文科以論語「君子之德風，小人之德草，草上之風必偃」，風吹草偃的意思大家都知道，局處主管都要帶頭以身作則，要求同仁推動各項業務，切記依法行政。

楊文科說，廉政是系統性的工程，需要綜合性策略，不是一個單位就能達成，希望各局處通力合作，一定可以做得更好，他也肯定各局處主管都很認真做事，在廉政會報有任何問題都提出討論，委員都會以自身專業提供最好的建議。

葉一璋教授表示，過去參與公部門所辦理透明晶質相關獎項，許多得獎單位都是一般所認為的高風險的環保、工務等單位，透過風險事件的持續檢視改進，可轉化成機關業務亮點。

陳恩民律師分享自身經驗外，強調公務員依法行政的重要性，公務員應自我要求及自我保護，了解相關法令後才能避免誤觸法網。陳惠美副教授建議將各項業務的流程及相關紀錄，適度公開於機關網站，透過行政程序透明化及外部監督力量，產生防弊作用。

會中針對各局處多項業務專案稽核結果提出興革建議，對採購流程可能發生的錯誤態樣，訂定多項規管措施，提供各單位參考，另針對高風險業務且媒體關注案件，研擬相關廉政作為，透過廉政會報機制，加強採購案及各項業務流程公開透明度，降低貪瀆不法可能。

廉政會報決議事項，將轉知縣府暨所屬機關、學校、各鄉鎮市公所及縣營事業，以便未來推動相關業務時據以遵行辦理，讓縣民更加信賴與支持。