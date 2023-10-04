兆豐永續高息等權ETF(00932)符合現在注重的永續投資、高配息的企業為存股息最受歡迎，採用高股息中唯一等權重配置成為市場新亮點，2023/9/1上市以來深獲投資人認同，單月受益人數大幅成長402%。

兆豐永續高息等權ETF(00932)研究團隊表示，目前電子業庫存調整除半導體庫存還偏高外，下游大致上庫存問題已經不大，不過目前面臨最大問題是需求低迷，應該要留意相關產業二次去化庫存，以及高利率的情境下是否抑制投資動能及消費需求，尚需密切觀察。科技股看法上，AI是長線的主流並無疑慮，不過短期籌碼尚待時間整理。台股以高股息殖利率吸引投資人，以台灣ESG永續高股息等權重指數為例，2022年殖利率為6.96%，近期台股大盤持續震盪，有助於醞釀築底反彈契機，若客戶喜好息收型的台股ETF，建議可趁機布局加碼00932。

兆豐龍頭等權重ETF(00921)研究團隊表示，等權重會在固定的時間「再平衡」調整讓每一檔成分股的「權重都一樣」，權重超出的成份股部份賣出，買進較低權重，買低賣高實現價值投資的精神。近期台股大盤持續震盪，投資人可趁機布局00921+00932市場獨一無二的等權重配置，有機會收成台股在上行的果實，這類攻守皆宜的投資策略，適合持續鎖定在長期持有資產配置的息收族。