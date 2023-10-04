曼谷知名百貨公司昨天發生槍擊案，泰國黑槍氾濫問題再度浮上檯面。從2020年呵叻府軍人掃射平民，到2022年東北部幼托中心殺人事件，各界呼籲改革聲浪不斷，這也成為新上任內閣的大考驗。

曼谷市中心的百貨公司暹羅百麗宮（Siam Paragon）昨天下午發生槍擊案，年僅14歲的槍手持槍殺人，造成2人死亡、5人受傷。這起事件震驚泰國和國際社會，更勾起泰國人的傷痛回憶。

2022年同樣在10月初，泰國東北部農磨蘭普府（Nong Bua Lamphu）10月6日發生槍擊事件，一名遭開除的34歲前警察潘亞（Panya Khamlarb）在一所幼兒日托中心持槍掃射並拿刀殺人，凶手犯案後返家殺了自己的太太和兒子後自殺身亡。整起事件包括凶手、凶手太太和凶手兒子在內的死亡人數為38人，其中2/3是2到4歲的兒童。

時間再往回推2年，2020年32歲的現役軍人賈克潘（Jakrapanth Thomma）在東北部呵叻府（Korat）的軍營偷槍後逃離營區，接著一路射殺平民，最後闖進市中心的百貨公司無差別掃射。賈克潘最後被軍警擊斃，整起事件造成30人死亡。

泰國近年不只發生這3起引起媒體高度關注的攻擊事件，2021年曾發生退伍軍人在曼谷持槍殺一名便利商店店員和一名在醫院治療COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的病人；去年也發生現役軍人在曼谷一所軍事學校內拿槍射殺同事。連續幾起類似案件，讓人不禁問起：「微笑國度怎麼了？」

雖被稱為微笑國度，泰國幫派鬥毆或隨機衝突的新聞並不少見，但大規模且針對平民的攻擊事件極少，近年幾起引起關注的事件都是軍警犯案，昨天暹羅百麗宮的則是平民持槍攻擊平民。大眾擔心受怕，會不會兇手就在你我身邊？

槍枝管制議題近來成為泰國社會關注焦點，泰國是可以合法擁槍的國家，申請合法擁槍必須有無犯罪證明、背景調查以及向當地的政府登記，合法擁槍的門檻相當高，但實際上泰國黑槍相當氾濫。

泰媒The Matter曾引述瑞士小型武器調查（Small Arms Survey）的相關數據指出，2017年全泰國約有1034萬2000支槍，也就是每100人就擁有15支槍，這其中約400萬支是沒有登記的槍枝；根據泰國警方數據，累計到2019年有3萬1419起與槍擊相關的案件，其中2萬4348起是沒有登記的槍枝。

在野黨前進黨（Move Forward）眾議員巴利（Parit Wacharasindhu）今天就在社群媒體發文，指出泰國因為非法槍枝事件造成的死亡率在亞洲排名第三，政府有必要全面性檢視擁槍制度，還需要禁止黑槍買賣的管道。

從呵叻府軍人掃射平民、農磨蘭普府前警察持槍掃射到昨天的暹羅百麗宮槍擊事件，事發後泰國社會和政壇總是會提起槍枝管制的議題，政府也總是會提出一些應對方案，但這麼多年下來執行成效不彰，槍枝氾濫問題似乎沒有太大改善。

要避免再發生類似的事情，需要甫上任總理賽塔（Srettha Thavisin）領導的內閣拿出執行魄力，向泰國社會大眾證明改革的決心。（編輯：馮昭）1121004