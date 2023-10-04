香港首富李嘉誠創辦的長江實業，今年8月以市場7折價格出售旗下位於香港九龍的新建案「親海駅II」，引發外界高度關注，根據美國財經媒體報導，香港房市受到高利率衝擊，房屋法拍數量創下14年來新高，即使銀行開價打8折依舊賣不掉。

香港地產龍頭中原數據顯示，9月待售的取消贖回權（即法拍）房屋數量達271間，與去年同期相比增加36%，創下2009年以來最高水平。忠誠地產拍賣部門總經理Alger Cheng說，今年初以來，處理因貸款人無力還款的案件約100件，而到9月已攀升至近300件。

報導提到，這類取消贖回權的房價比市價便宜20%，但因其出售價仍偏高，多半房產最終仍因未達最低價格或無人出價而被轉讓。Alger Cheng說，香港銀行為了盡速去化庫存，願意降價以加快銷售。

中原地產住宅部門主管陳永康預估，香港房價下半年恐再跌5%，未來法拍屋的總數可能會增加到1000多間。數據顯示，香港目前房價與2021年高峰相比下跌17%。