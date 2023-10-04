印度軍方今天表示，強降雨引發的暴洪重創東北部多山的錫金省（Sikkim）一處山谷，造成23名士兵失蹤。

法新社報導，印度軍方在聲明中說：「北錫金（North Sikkim）洛納克湖（Lhonak Lake）突然降下傾盆大雨，導致蒂斯塔河（Teesta River）暴洪…據報有23人失蹤，還有一些車輛被淹沒在泥漿中。」

「搜索行動正在進行當中。」

這個偏遠地區靠近印度與尼泊爾邊界，洛納克湖位在世界第三高峰坎成容加峰（Kanchenjunga）周遭雪山冰川的底部。

印度軍方表示，中唐（Chungthang）大壩上游洩洪，代表河流水位已比平時高出4.5公尺以上。

印度季風季節很常出現暴洪。季風季節通常從6月開始，並於9月底從印度次大陸（Indian subcontinent）消失。到了10月，最強烈的季風降雨通常就已經結束了。

專家表示，氣候變遷正在增加季風降雨的頻率和強度。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1121004