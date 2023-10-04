信義房屋統計，近年購屋族群雖以剛性需求的首購為大宗，亦有3成左右是目前已持有房屋但以自住需求為主的換屋族；但賣房眉角眾多，若需同時兼顧看屋與賣房，可能產生稅費、繼續持有成本以及後續再購入需要注意的法令等龐大資訊，讓不少換屋族燒腦不已。對此，信義房屋延續為初次售屋的屋主打造「賣屋攻略」後，獨家推出「賣屋透視鏡」，以貼心引導，由持有物件現況、想賣屋原因以及物件所在地點進而解析屋主售屋需求，提供換屋族一站獲悉賣房換購新屋的必知訊息。

信義房屋觀察發現，有意售屋的屋主最在意的是行情、成本與銷售流程，特別是換屋族，由於一買一賣須留意的細項比單純售屋更多，因此「賣屋透視鏡」解析以行情為優先展示，並結合內部大數據，提供屋主行情、賣屋移轉產生的費用、持有成本以及後續購屋相關的房地產重要政策等內容，為有意換屋的族群統整並提供資訊。同時也設計提供賣屋檢查表，詳列物件出售流程需要確認的項目，供屋主自行檢核。若屋主在了解相關資訊後仍有不清楚的地方，亦可線上諮詢專人，信義房屋將會安排專業房仲同仁協助進一步解說、釐清需求。

信義房屋仲介產品部產品經理林郁軒表示，信義房屋官網所提供的「賣屋攻略」如遊戲般的破關引導，拆解賣屋所有步驟，手把手帶領屋主體驗賣屋旅程中可能遇到的問題和建議，較適合初次賣房、需要通盤了解全貌的消費者；而「賣屋透視鏡」則由售屋族角度出發，透過問題協助屋主檢視現況需求，再結合信義內部大數據，統合提供相應資訊，適合所有賣屋族、特別是有換屋需求的民眾。

信義房屋致力於房地產科技PropTech發展，透過40年以上專業經驗，觀察市場需求、悉心推出包含DiNDON智能賞屋、智能配案、我家有多夯、賣屋攻略、售屋透視鏡等數位服務，運用科技工具輔助，結合線下全直營實體業務服務，持續優化買賣屋體驗。