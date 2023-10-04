人類不斷發射衛星和火箭進入太空，這些物件若沒有經過妥善處理，完成任務後留在在軌道上，就會變成太空垃圾。美國聯邦通訊委員會（Federal Communications Commission, FCC）日前就針對這個現象，向衛星電視提供商「Dish Network」開出美史上第一張罰單，必須繳交15萬美金（相當於新台幣486萬元）罰鍰。

據《衛報》等報導，自2002年發射以來，通訊衛星EchoStar-7已經在太空中運行20幾年。照理來說，營運商Dish Network應該把它送入安全軌道，避免對其他衛星或太空任務構成威脅。

Satellite television company Dish Network has been hit with a $150,000 fine for failing to properly dispose of one of its satellites, marking the first time federal regulators have issued such a penalty. https://t.co/1NnjgvdR8L — CNN (@CNN) October 3, 2023

根據該公司在2012年同意的除役計畫，在EchoStar-7退休後，將前往「墓地軌道」，距離它原本所在位置大約300公里遠。

但在2022年時，Dish公司卻發現EchoStar-7的燃料不夠，以至於這顆舊衛星最終只移動了122公里，偏離目的地還有178公里。

聯邦通訊委員會表示，EchoStar-7所在的高度太低，可能對其他衛星構成碰撞風險，因此開罰。

從2022年開始，聯邦通訊委員會採取了一項新規定，要求衛星營運商必須在任務完成後的5年內，對衛星進行「適當處置」。

主席羅森沃賽爾（Jessica Rosenworcel）表示，在地球軌道上「已經有數千公噸的太空垃圾，而且還在不斷增長。」這個問題如果不解決，未來的太空發展將大大受限。