小犬颱風來襲，今天中午彰化縣鹿港鎮復興路的鹿港衛生所前大榕樹因強風及根部病變，遭連根拔起，離奇的是，竟讓原本包在樹根的一塊「甲子年」墓碑重見天日。鹿港鎮公所表示，該墓碑年份不明，將送交彰縣府民政處處理。

鹿港地區今天風勢強勁，鹿港衛生所前的1棵大榕樹原就有根部病變，在強風不斷吹襲下，竟被連根拔起，不但壓到停在該地的1部白色機車，眾人在查看狀況時，赫見大樹根拔起處竟有一塊墓碑。

傳出大榕樹倒塌後，衛生所人員隨即通報鹿港鎮公所派員到場，警方獲報也到場交管，協助清潔人員做後續鋸樹、清理及移除等作業。

鹿港公所表示，該塊墓碑刻的年份為甲子年，推算有可能是1984年或1924年，墓碑所刻先人為李氏家族，研判應不難找到後代子孫，而路樹為鹿港衛生所轄管，清潔隊鋸斷路樹，會用吊車吊離移置，至於墓碑則將交由彰縣府民政處協助處理。

鹿港衛生所原設址於鹿港鎮中興里中山路323號，於1954年5月創建，並於1982年7月遷所至目前的鹿港鎮景福里復興路423號，這次小犬颱風來襲吹斷所前大榕樹，竟同時讓甲子年墓碑重見天日，令人嘖嘖稱奇。