2024總統大選，藍、白是否能順利合作是關注焦點，國民黨主席朱立倫今天在中常會上態度明確，強調「藍白合是必須」，但也提到，期許明年「讓侯友宜總統帶領全民一同慶賀國慶」，似也定調侯友宜要「當正的」。

朱立倫說，2024總統立委選舉，希望能夠團結一切團結的力量，共同面對不公不義、造成台海兵凶戰危、過去執政八年弊端叢生的民進黨，所以必須要團結一切的力量，「藍白合是必須的，也是民意之所向」。

朱立倫表示，國民黨會盡最大的努力，在共同的理念下團結所有的朋友，他特別要強調，必須要在共同的理念之下團結在一起。因為在西方先進國家，不同的政黨團結一致、結成聯盟是常態，而他們建立的基礎，必須是共同的政治理想，絕對不是政治分贓，更不是投機。

朱立倫指出，相信如何讓兩岸能夠和平、讓民眾能夠安心安定的過好日子，是國民黨以及部分其他政黨共同的理想。

朱立倫認為，政治改革更是需要改變，也就是台灣政府的運作，長期以來一黨通吃，或者是由總統贏了贏者全拿，絕對不是一個健康的狀態，要如何結合社會更多的力量，共同治理國家、團結力量，本來就是西方先進國家共同要努力的，所以政治制度需要改革。

朱立倫表示，在公共政策上，國民黨跟一些政黨，共同的理念是絕對不能缺電，要務實地面對能源的問題，核電不能用意識形態來解決，必須要務實穩健的來面對。同樣地對於很多經濟政策、社福政策都有很多可以協調努力的空間，如何面對少子化、高齡化，並支持更多年輕人，都是大家共同理念。

朱立倫說，經過這幾個月不斷地努力、堆疊善意、溝通協調，在政治理念上，的確已經進入到一個比較穩健成熟的一個階段，同時在立法委員提名的選區當中，更是不能親痛仇快、讓民進黨過半，所以必須要團結一切力量，在選區提名當中，大家相互協調，未來面對最關鍵的總統選戰，黨主席之間的聯繫也從未間斷。

朱立倫強調，雙方候選人一定很快地能夠見面、溝通理念，在共同的政治理想下，結成政治聯盟。至於結成政治聯盟的方法，則從未預設立場，也從未排除任何的方法；他說，所有有心人士的放話，絕非來自國民黨中央。

朱立倫表示，用這樣子一個開放、友善、團結的態度，最後希望透過誠心、耐心、同理心，來達成全民共同的願望，大家也能夠達成一致的目標。

朱立倫也說，中華民國國慶將至，在即將迎接國慶到來的前夕，共同目標就是要捍衛中華民國，要讓中華民國越來越好，而不是想要竊取中華民國，或者是改變、破壞中華民國，所以必須要堅定立場，愛我們的國家中華民國，「我們只有一個國號，就是我們的中華民國」。

朱立倫透露，國慶當天已經號召了 15位藍營縣市首長，舉行大型升旗典禮。國民黨中央黨部早上7點整舉行升旗典禮，之後各縣市也會舉辦升旗典禮，共同慶賀中華民國國慶。

最後，他強調，國民黨共同期待、努力，希望明年在總統府前面的廣場，「由侯友宜總統帶領全民一同慶賀中華民國113年的國慶，大家一起團結努力，共同加油 」。