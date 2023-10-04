今年6月底起，警方查獲酒駕將當場拆卸汽機車牌照，對於酒駕措施愈趨嚴格。台北市政府主計處統計，疫情趨緩恢復餐敘，且實施「取締酒後駕車大執法」專案下，今年1至8月北市酒後駕車計舉發、移送法辦件數，分別較上年同期增加37.1％和40.8％。交通局表示，仍要對駕駛人加強宣導，尤其宿醉比例不低，又容易被輕忽。

為貫徹「酒駕零容忍」政策，北市府持續加強舉發酒後駕車，以保障民眾生命財產安全。依北市府警察局統計，實施「取締酒後駕車大執法」專案後數據提升，今年1至8月酒後駕車計舉發4057件 ，汽、機車分別占39.6％、60.4％，移送法辦計2328件，占總件數57.4％，分別較上年同期增加加1097件、675件，提升37.1％和40.8％。

依主計處資料，同期舉發酒駕並當場扣車計3876輛，汽、機車分別占38.6％、61.4％，較上年同期增加1161輛、42.8％。而駕駛人呼氣酒精濃度每公升達0.25毫克以上，處罰18歲以上同車乘客計152人，汽、機車分別占71.1％、28.9％，較上年同期增加18人、13.4％。

主計處指出，2018年至2022年北市酒後駕車舉發及扣車情形，因自2019年7月起加重酒駕罰則，加上2021年COVID-19疫情爆發，民眾減少外出，期間舉發件數及扣車車輛數皆呈下降趨勢。2022年因防疫管制措施趨緩，民眾陸續恢復在外餐敘，致舉發件數及扣車車輛數分別較2021年增加1062件和955輛。

交通局長謝銘鴻指出，舉發件數多代表警方執法勤務增加，因此抓獲酒駕人數機率也增加，但傷亡人數則是下降，宣導、執法仍必須再加強。

他說，對於酒駕、毒駕和藥駕都要特別留意，其中酒駕是最可以控制的，市府仍要加強宣傳3項，包含駕駛人知道要喝酒，就不要開車，若駕駛人知道要喝酒仍開車，喝完酒後就要請代駕。此外，宿醉情形仍普遍存在，被抓到比例也不低，也是一般民眾最為疏忽的酒駕形式。

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