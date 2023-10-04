大同智能目前獲利主要來源為售電電費收入，而大同集團能源事業到今年底累計太陽能案場掛表量超過300MW，案場數近1500場，總發電量超過11億度。大同智能去年最大營收來源則為太陽能、儲能統包工程，佔比約7成，2023年預估將突破8成。明年節能、綠電、充電樁案件將陸續貢獻營收，穩定成長。

儲能方面，大同去年底得標之台電冬山超高壓變電所儲能案建置已近尾聲，營收將大進補。同時，儲能應用也將由台電表前輔助服務AFC，逐漸拓展至表後儲能應用。未來針對用電大戶、一般企業及工廠用戶、低壓用戶等，將提供契約容量優化及最佳化能源管控等類型之商業模式。

節能方面，大同智能提供各產業的高耗能設備免費健檢，以及耗能設備最適化更換等顧問服務，並協助向經濟部申請節能補助，已成功協助半導體產業耗能設備免費健檢及提升綠電使用比例，其他實績另包含百貨業及食品業。

政府在淨零減碳之政策面不斷釋出利多，交通部擬提出公共停車場至少要有2％充電停車位，依全國公有路外公共停車場小型車停車位約40萬個計，將有8千個充電停車位商機，同時，大同智能亦積極推廣集合式住宅及商辦大樓建置充電樁，預估2024年相關商機成長幅度將大幅優於今年。

大同集團近年積極投入資源發展企業能源轉型及減碳相關事業，結合政府淨零政策及台電強化電網韌性建設計畫，推動「創能、儲能、節能、用能」的一站式淨零解方，並將充電樁系統納入智慧微電網系統做整合性的調度與管理。