男子張耀文2002年參選「可米小子」，最終雖被淘汰，2016年擔任華碩電腦公司採購部副理，得知公司有意採購G＆D公司的SIM卡，藉著大將公司與華碩公司簽訂採購合約，提高產品的報價，扣除進貨及銷售成本，陸續在捷運站、住處交付美金40萬5511元，士林地院依背信罪判處張男有期徒刑2年6月，可上訴。

張耀文擔任採購部副理，負責採購華碩料件以及議價等義務，2016年間，張耀文得知華碩有意採購G＆D公司的SIM卡，卻遲遲未簽訂採購合約，卻透過關係找向大將公司說，可以介紹G＆D公司，讓大將公司接單，但必須抬高報價，將差額將給他當作回報。

大將公司為了提高營業額，又擔心得罪張耀文，因而與張合作，擔任G＆D公司代理商，並依照指示，扣除成本後，將40餘萬的美金換成台幣，分成10萬到100萬台幣，分次交給張耀文，張再存入自身帳戶。但張否認收受回扣，並稱議價單符合公司流程，存入帳戶的款項，是幫忙他人代操股票的佣金。

合議庭並不採信，認為張貪圖不法利益，利用審核採購SIM卡的機會收受回扣，取得鉅額不法利益，至今未與華碩和解，依背信罪判處有期徒刑。