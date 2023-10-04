生活中遇到困境時，有的人會變得負面又沮喪，有些人則是積極面對。《搜狐網》近日分享3個樂天派星座，碰到壓力時會適時調整情緒，懂得管理脾氣，把負面能量化為動力，不斷努力追求夢想，活出自己想要的人生。

▎牡羊座

牡羊座活潑又樂觀，平時待人真誠，直來直往不做作，認為朋友多不多不重要，有沒有交心的才是重點，雖然平時慷慨又豪爽，不過很有原則，若有人踩到他們的底線，牡羊座就會表現出不悅，不過脾氣來得快也去得快，不會影響到生活。

▎射手座

射手座崇尚自由，抱持「珍惜眼前的人，活在當下」的心態，認為若是經常為小事計較，不只會給別人留下不好印象，也不利於人生發展，事業上遇到麻煩時，會向教長輩或與領導溝通，因此獲得上司喜愛，用樂觀開朗感染別人，遇到任何狀況都能轉禍為福。

▎天秤座

天秤座是個外向、活潑的星座，無論做什麼都能正向思考，總是花時間讀書、學習，培養興趣和嗜好，開朗性格給周圍人留下深刻印象，善於管理脾氣，不會輕易向人發火，只想活在當下，做好眼前的事，就算遇到困境，也能把壓力化作動力，有助於事業發展。