颱風小犬中心目前位在鵝鑾鼻東方海面，一路朝著西方移動。氣象達人彭啟明稍早指出，嘉義縣市、南高屏、台東（含綠島、蘭嶼）等6縣市明（4）日非常有可能達到停班停課標準，北部由於處在暴風圈邊緣，風力相對偏小，放假機會略低。然而大量北市市民不放棄希望，紛紛到台北市長蔣萬安的臉書留言，各種理由讓人跌破眼鏡。

蔣萬安今（4）日在臉書發文表示，預估台北市受影響時間為明晚至大後天，可能出現較大的雨勢及陣風，已要求各局處今天就務必做好防颱準備。蔣還強調，山區恐面對大雨甚至是豪雨等級的雨勢，民政局、工務局及各區公所已針對土石流潛勢溪流、老舊聚落及列管邊坡敏感區，掌握弱勢人員名冊，加強易致災地區巡檢。

除此之外，蔣萬安還提到，大雨恐致菜價飆漲，自己也指示產業局密切監控菜價波動情形，適時啟動相關因應機制，以平穩菜價。蔣還稱，災害防救辦公室會密切關注小犬颱風動態，掌握風力、雨勢情形，請市民朋友這幾天外出記得攜帶雨具、添加衣物，好好照顧自己。

然而不少台北市民期盼能放颱風假，紛紛提出各種理由想說服蔣萬安，留言「放假許願池，ready go ~」、「我相信你會再次讓我看見那溫柔動人的Po文，『放心，我已經宣布放颱風假了』」、「我跟小犬說小犬颱風要來了，小犬說希望可以放小犬颱風假就不用上課了」、「市長請你可憐可憐我，我不想要在禮拜四冒著大雨在操場上跑800測體適能」、「市長早上開始下大雨了，你那麼帥應該懂的」、「全身濕透後的下午還要去考微積分，考完微積分回家又濕透」。