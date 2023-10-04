綜合外電報導，美國參議院多數黨（民主黨）領袖舒默（Chuck Schumer）辦公室當地時間3日證實，舒默本月將率領參議院兩黨代表團出訪中國大陸、日本和韓國。中方外交部發言人4日表示，中方歡迎美國兩黨參議員代表團訪中。

另據中國大陸外交部網站4日消息，中國大陸外交部發言人在答記者問時表示，中方歡迎美國國會參議院多數黨領袖舒默率兩黨參議員代表團訪中。希望通過此訪增進美國國會對中國大陸的客觀瞭解，促進兩國立法機構對話交流，為中美關係發展注入積極因素。

據報導，代表團由6名參議員組成，美國國會共和黨籍麥克．克拉波（Mike Crapo）是此訪共和黨代表之一。同行者還有共和黨凱西迪（Bill Cassidy）、甘迺迪（John Kennedy）以及民主黨哈桑（Maggie Hassan）及奧索夫（Jon Ossoff）。

舒默辦公室表示，代表團此行出訪中日韓，是為促進美國在該地區的經濟和國家安全利益，並將與各國政府領導人和商界領袖以及在各國營運的美國企業舉行會晤。舒默則將「為美國勞工創造公平競爭的環境，確保美國在國家安全先進技術方面的領導地位」。

之前，舒默曾多次敦促美國政府對中國大陸採取更強硬立場，一直是「對中最強硬」的參議員之一，曾推動了美國《晶片法》、《通膨削減法》立法。今年5月，舒默又試圖推動一項被稱為「中國競爭法案2.0」的新法案，以提高美國在技術、安全、涉台等問題上應對中國大陸的能力。

如果舒默成行，將是美方政界高層人士最新一次訪問中國大陸。自6月以來，已有4名拜登政府高官（美國國務卿布林肯、財政部長葉倫、總統氣候問題特使凱瑞、商務部長雷蒙多）到訪中國大陸，尋求緩和數月來不斷升級的緊張關係。

「我們的目的是與他們就我們面臨的一系列廣泛問題進行接觸，就像你看到的一些高級政府官員一樣。」克拉波在接受採訪時表示，他相信接觸得越多，解決衝突的機會和潛力就越大。但他拒絕就議員們將討論的具體問題發表評論。

知情人士透露，白宮知道代表團的行程計畫，並鼓勵他們前往。美國國家安全會議發言人沒有回應置評請求。