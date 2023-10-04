基隆市長謝國樑自去年12月就任以來，首次編列的年度總預算案即將送議會進行審議，基隆市議會4日上午進行定期會前的預備會，議長童子瑋表示，即將於25日展開的定期會除審議明年度市府預算外，加上外傳市府有意裁撤觀銷處等消息，不分黨派議員都非常重視這次的定期會。

童子瑋說，這次是謝國樑就任後首次編列的總預算，藍綠各黨派的議員都非常關心相關局處的業務。一般預期，謝國樑先前在追加預算中提出的青年電動車計畫，因為並未在明年總預算中編列，將會成為藍綠議員攻防的重點。

此外，上午預備會中，有議員提到市府有意將觀銷處與文化局合併，由於市府的局處組織調整、合併及變更，都應該送議會審議。但迄今為止，市府都還沒有送案進議會。

童子瑋說，這次定期會中藍綠議員都提出很多關切的議題，他除要求議事組協助，讓市政府能夠做完整的說明。

預備會中，市議員林旻勳提到，以往遺體入殮時，市立殯葬所都會向往生者家屬收取300元的入殮費，並由家屬準備庫錢，由殯葬所協助將遺體以庫錢塞滿居定。但自今年7月1日後，並沒有協助家屬將庫錢塞滿棺木內部，導致大體沒有固定，在送至火葬場搬運過程中出現搖晃等情況，林旻勳強調，既然已經收取費用就要妥善處理，這樣對往生者與家屬相當不尊重。

童子瑋表示，這次定期會特別請殯葬管理所列席，以書面資料與業務答詢向議員說明清楚。童子瑋認為，殯葬業是服務產業，包含對大體的尊重、環境整理、交通動線規畫都希望殯葬管理所做出有效回應與改善。