「e啟讀出未來」專案以一年一縣市為目標，振曜連續第七年參與這個活動，攜手電子紙生態圈夥伴公司，運用對視覺友善的電子紙所打造的電子書閱讀器，及多元豐富的電子書內容，為學生提供用眼友善的數位閱讀學習載具。今年與基隆市政府合作，包括振曜、沛亨半導體、元太科技、Readmoo讀墨電子書等22家生態圈夥伴公司一起響應數位閱讀文化推廣，將彩色電子書閱讀器及優質兒童電子書讀物帶給基隆全市國小學童，協助基隆市府推動雙素養閱讀文化。本次共捐贈1075台彩色電子書閱讀器，每台閱讀器均搭載102本適合低、中與高年級的優質讀物，共計近11萬冊電子書，總捐贈價值超過2911萬元。

振曜主要產品包括電子書閱讀器、電子筆記本、電子行李標籤、電子貨架標籤、病床卡、智慧藥盒、智慧公車站牌、掛號報到機等相關產品，展望未來將透過自有產品於歐美市場推廣全系列電子紙應用品，並積極擴展其他新興市場，振曜在整合研發與業務的資源後，專注於較高附加價值電子紙的新應用，未來後市可期。

振曜累計今年1~8個月合併營收達44.65億元，較去年同期34.3億元，大幅成長約30.19%。