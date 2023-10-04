二手 iPhone捐贈計畫，配合APP讓視障者也能享受智慧生活。（洪靖宜攝）

二手 iPhone捐贈計畫，配合APP讓視障者也能享受智慧生活。（洪靖宜攝）

視障朋友也能享受智慧生活！淡江大學視障資源中心、中華電信及高雄市政府勞工局等單位，共同舉辦「為eye點亮希望」二手iPhone捐贈計畫，不僅捐手機，更有為視障朋友打造APP，讓視障朋友也能透過手機學習到新資訊，開拓新生活。

淡江大學視障資源中心、中華電信及中華電信基金會與台灣盲人重建院、台南市佑明視障協進會及高雄市政府勞工局4日共同舉辦「為eye點亮希望」二手 iPhone捐贈計畫。淡江大學視障資源中心電腦系統工程師，本身也是視障朋友的張金順表示，手機本身語音功能對視障者就為友善，再加上與中華電信合作開發APP，像是能透過語音閱讀新聞股票，另外也結合AI影像辨識功能。

由於許多視障者是首次接觸手機，必須一步步由專人協助操作，中華電信特別在昨日舉辦「助盲專業志工培訓」課程，超過40位同仁熱情參與，透過專業課程的培訓，讓企業志工提供貼心安全的友善服務，視障朋友縮短數位落差，創造數位機會。

「數位落差是一個現實，對視障朋友來說尤其明顯！」台灣盲人重建院處長宋展宇表示，友善的科技和工具，不只減少數位落差，還幫助視障朋友開拓他的生活，就像這次的合作。看到視障朋友第一次成功使用智慧型手機後的微笑、傳出第一個給朋友訊息的喜悅，每次都提醒我們要繼續努力，為每個視障朋友帶來更多這樣的希望和機會。