中颱小犬逼近，氣象署今天持續發布海陸警，除了北北基外，全台都在暴風圈內，不少人期待明天（5日）放颱風假，高雄一名國小生為了想放颱風假，在聯絡簿的生活札記欄位寫「小犬你可以變成大犬，然後靠近高雄一點嗎？」結果引來老師神回一句「妳忘了高雄叫打狗嗎？」真相爆擊讓一票網友笑翻。

國小生在聯絡簿的日記寫「小犬你可以變成大犬，然後靠近高雄一點嗎？」老師卻回覆她「妳忘了高雄叫打狗嗎？」(翻攝自高雄點Kaohsiungtien FB)

臉書粉專「高雄點Kaohsiungtien」今天貼出一張照片，是高雄一名國小生太想放颱風假，竟在聯絡簿的生活札記欄位許願「小犬你可以變成大犬，然後靠近高雄一點嗎？」

國小生可愛的童言童語讓人看了哭笑不得，但老師未糾正她，而是幽默地回一句，「妳忘了高雄叫打狗嗎？」

貼文PO出後，許多網友紛紛留言：「老師太優秀了吧XD」、「老師的回應很讚」、「老師頭腦真好」、「老師的回覆比較好笑」、「老師神回覆」，還有人說「比特犬是打不退的唷」。

隨著小犬颱風接近，今晚開始全台雨勢愈晚愈強，明天風雨最大，至於明天是否放颱風假，花蓮縣政府已在今天下午搶先宣布明天（5日）停班課，是全台最早。