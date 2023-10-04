對許多學生而言，畢業旅行是珍貴且難忘的時光。一名網友分享，一名家長透露自己會請假陪孩子參加畢旅，從小到大都是這樣，意外掀起網友討論，不少人看呆直呼，如果孩子還在念幼兒園還可接受，但若都國小畢業，甚至都已經國高中了，爸媽還要跟著去畢旅真的很恐怖，感覺會被同學笑一輩子。

一名網友日前在PTT上分享一張截圖，一位家長透露「我家小孩從小到大的畢業旅行都是我們夫妻請假自己帶去，依照校方行程找1、2個景點讓小孩跟同學合照，如果無聊就先走，如果好玩就留下來，晚上也訂同間飯店過夜，小孩可以去同學房間玩，而我們享受兩人世界，隔天一早可以睡到自然醒，悠閒吃早餐。」

原PO表示，畢業旅行是學生時期難得可以和同學出遠門玩耍的日子，少了家長與老師的束縛，可以自行決定要吃什麼、玩什麼，如果有同學的家長自費跟團，難道大家不會覺得很彆扭嗎？

貼文引起網友討論，「如果孩子不是幼童，爸媽自費跟團，應該是控制狂吧」、「這也太可悲了吧！畢旅爸媽還要跟，會被笑一輩子欸」、「印象中以前還真的有家長自費跟」、「幼稚園就算了，國小畢業都青春期了，這會被同學笑死」、「從小到大，請問是多大，國小畢旅感覺就是極限了，真的不要鬧」。