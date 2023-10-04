高爾夫球大廠明揚國際發生大火，造成多人死傷。台灣勞工陣線認為，明揚國際所處的屏東科技產業園區管理局因以創造企業出口產值的本位思考，未能落實職業安全衛生的勞動檢查，勞動部應收回經濟部科技產業園區與國科會科學園區勞動檢查權，以維護勞工的職場安全衛生，不會因為身在經濟特區就有差別待遇。

據1965年通過實施的《加工出口區設置管理條例》當中，就已經把「勞動條件之檢查」列為加工出口區管理處掌理的事項之一；加工出口區在2021年轉型改名為科技產業園區，根據2021年通過實施的《科技產業園區設置管理條例》也規定職業安全衛生檢查事項、勞工行政事項等由科技產業園區管理局自行辦理。職安署2022年的勞動檢查年報，經濟部的科技產業園區為職業安全衛生法的處分率僅有2.82％，不到全國平均值7.1％的一半。

台灣勞工陣線強調，勞檢員具有類似準檢察官的調查權，因此世界各國大都以中央政府擁有勞工職業安全健康的勞檢權，頂多將勞動條件的勞檢權釋放的地方政府，以確實讓全國勞工不分地區、不分產業都能受到一致同等的職場安全衛生的保障。

職安署綜合規劃組組長許莉瑩則說，授權經加區勞檢權有其歷史因素，且在科技產業園區設置管理條例也有明確規定，並配置相關業務人力及經費，如果要收回恐要涉及修法，仍待跨部會及地方政府之間溝通，將在本月召開會議討論。