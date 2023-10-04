Lin bay好油版主林裕紘近日自承，在許姓國民黨前黨工協助下，自導自演「被威脅」，民進黨發言人張志豪今表示，許背後就是「最大網軍頭」國民黨政策會執行長、國民黨立委曾銘宗。對此，曾銘宗回批，林裕紘已表明和許姓前黨工是私交關係，跟黨務無關，民進黨發言人亂講話真的是「莫名其妙」，將會提告。

被民進黨發言人張志豪稱為網軍頭，曾銘宗今天在中常會前受訪時不滿表示，自己已經澄清，民進黨卻繼續亂扯、抹黑，明天就告。

實際上，曾銘宗昨已表現出負責態度，他昨天在黨團記者會後受訪時，表示自己是國民黨政策會執行長，許姓員工交友不慎，造成爭議，他個人為督導不周，感到很抱歉。

曾銘宗今表示，許姓同仁負責的是每天媒體資料的蒐集，提供給黨團的同仁質詢或是國是論壇之用，絕無幫國民黨主席朱立倫處理有關媒體的回應或相關事情。且他對許男不太認識，因為他基本上聯絡會透過代理主任，幾乎跟許男沒直接接觸。

「真是莫名其妙！」曾銘宗痛批，林裕紘已有說過，和許姓前黨工是個人私交，和黨務沒任何關係，民進黨這些發言人亂講話，自己一定提告，不要亂扯。