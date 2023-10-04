新竹縣10月科普電競月系列活動起跑，縣長楊文科體驗學生製作的機械手臂。（羅浚濱攝）

新竹縣10月科普電競月系列活動起跑，縣長楊文科（中）操作VEX V5機器人。（羅浚濱攝）

新竹縣10月推出科普電競月系列活動起跑！縣長楊文科4日偕同知名直播主「草莓甜心」同框啟動，介紹「趣Play，我的科普Fun城市」三大主題活動，結合科學教育巡迴活動、科普博覽會及電競大賽，讓新竹縣化身科普、電競Fun城市！

縣府一樓大廳搶先曝光科普博覽會展品及體驗內容，有電玩賽車組、機器人、懸浮桌及虛擬攝影棚，還有CP展示箱、視訊攝影機、Micro bit互動裝置等科技展品。楊文科體驗機械手臂，操作VEX V5機器人及賽車電玩遊戲，樂得哈哈大笑說「很好玩！」

楊文科說，本次活動有三大亮點，有結合國立科學教育館及竹縣科教資源，到竹縣各鄉鎮市學校巡迴舉辦的科學教育活動，170支隊伍共800人參加的全國電競大賽，及老少閒宜的科普博覽會，歡迎民眾踴躍參加。

9日舉行全國電競大賽「傳說對決」系列淘汰賽，28日、29日2天在新竹縣體育館舉辦「新竹縣科普博覽會暨電競大賽總決賽」，29日決賽全程透過大螢幕即時轉播賽況，現場有近百個科普、電競及先進科技互動攤位，可以體驗闖關拿好禮、抽大獎！

教育局長楊郡慈表示，科普博覽會將以闖關活動串連「科普互動體驗」、「電競／先進科技互動體驗」及「文創美食市集」三大元素，民眾只要在科學、電競、先進科技及文創美食市集體驗完成後，蒐集指定印章，即可兌換限量紀念品、限量消費券及抽獎券。

縣府希望「趣Play，我的科普Fun城市」活動，讓大小朋友透過遊戲寓教於樂，體驗啟發好奇心，展現新竹縣「年輕、創意、活力」特色，每日活動結束前將抽出總價值8萬元以上好禮，幸運兒將能把日本來回機票、Switch OLED主機、電競耳機等獎品帶回家。