中信兄弟洋投艾里歐在2次聯盟不定期藥物抽檢都未通過，「大麻代謝物(THC)」檢驗結果超過WADA檢驗標準呈現「陽性」，根據聯盟規章列為永不錄用人員，兄弟球團也發聲明回應，雖然自行安排檢測結果為陰性，但秉持毋枉毋縱原則，此案後續已函送司法機關調查。

中職今天發新聞稿指出，中華職棒聯盟針對球員進行不定期藥物抽檢，聯盟禁藥檢驗合作單位「正修科大禁藥實驗室」於9月4日呈報聯盟8月份例行賽藥檢結果，兄弟洋投艾里歐藥檢項目均符合WADA檢驗標準，但「大麻代謝物(THC)」項目有低濃度異常現象。

因此，聯盟於9月28日再次對該球員進行藥檢抽查．為求謹慎特別由中國醫藥大學附設醫院檢驗醫學部(醫學中心)代檢，10月3日通知聯盟「大麻代謝物(THC)」檢驗結果超過WADA檢驗標準呈現「陽性」。

根據聯盟「違禁藥物檢驗作業要點及懲罰規定」第八條第三項：凡經聯盟及國內外單位例行藥檢中及國外內司法單位檢驗出毒品反應者，一率列為永不錄用人員。相關毒品以政府單位公告內容為依據。

兄弟球團也立刻發聲明回應，球團接獲聯盟來文告知，艾里歐日前藥檢之「大麻代謝物（THC）」檢驗結果超過WADA檢驗標準呈現陽性，球團配合聯盟最高標準審查，已依照合約規範與艾里歐解約。

兄弟球團也另自行安排艾里歐赴醫院再次檢測，雖此次檢驗結果呈現「陰性」，但秉持毋枉毋縱原則，此案後續已函送司法機關調查。