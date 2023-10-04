前海軍顧問郭璽透露，潛艦國造小組召集人黃曙光透過現役軍人轉達，希望他「不要再講了」。郭璽甚至點名前參謀總長李喜明也是「賣台集團」成員，外界擔心郭變自走砲，不受控制。國民黨台北市議員徐巧芯認為，目前郭璽就是把事情愈用愈嚴重，讓黃曙光幫他收爛攤子。

徐巧芯表示，雖然她不認識李喜明，但國防政策想走國艦國造或是不對稱戰爭，彼此理念不一定相同，但不能因此就說對方叛國。她說，李過去也算是吳怡農老師，也共同出版過論文，難道郭就要因此指控吳怡農也是叛國賊，她痛批郭胡說八道還能得到綠營及側翼吹捧，非常瞎。

徐巧芯說，黃曙光當然希望郭璽不要再講，因為郭將事情愈用愈嚴重，說的卻不是事實，現在連黃都跳出來澄清他說搞蠅頭小利的立委並非立委馬文君，但郭璽卻未停止指控，反而現在是黃曙光在幫忙收爛攤子。對於郭璽近日操作是否為明年立委選舉鋪路，她則說，想搏聲量可以理解，但不應用抹黑、烏龍爆料的方式。

至於黃曙光影射的賣國立委到底是誰，徐巧芯表示，影射的力量很強大，希望他說明處，且黃指稱有立委將機密外洩給中共大使館，身為公務員就該直接向上呈報、告發，維持國家安全。