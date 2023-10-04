研華海外新興市場行銷總經理楊宏理對此表示，研華深耕印度二十多年，過去七年以平均19.5%的成長率，近三年更以高達+32.3%年複合成長率，創下連續幾年的爆發性成長，此讓研華更堅定確認本地化的經營與投資策略，進而啟動此次的在班加羅爾營運暨服務中心的擴充及於浦那成立軟體研發中心等軟硬整合計畫。

楊宏理進一步說明，研華持續積極發展印度工業市場的AIoT解決方案，以Sector Driven策略集結並對準產業領域，深耕布局智慧城市(Smart City)、新興應用嵌入式平台(Application Focused Embedded，AFE)、邊緣智能(Edge Intelligence)、產業智能(Industrial AI)等高成長領域，並以Edge+生態圈加速AIoT應用落地印度取得先機。近年除與既有印度夥伴持續合作，未來也計畫聯手當地特定垂直市場領域系統整合商，以驅動在地產業生態圈新一波的成長動能。

擴充既有營運暨服務中心 優化在地供應鏈

研華印度營運主管夏瑪(Rakesh Sharma)表示，研華加碼擴充印度服務中心，除擴大既有的客製化製造中心、物流中心以及系統板卡維修中心功能外，也將納入綜合服務事業(Advantech Service Plus, AS+)服務，預計將為研華印度帶來原有業績五倍之貢獻度。

研華人力資源部協理劉蔚志表示，為因應研華近年AIoT+邊緣運算在軟體應用人才的大量需求，研華規畫於浦那成立軟體研發中心，藉著完整的策略布局與機制規畫，網羅印度優秀的軟體應用人才，加入研華工業物聯網產業的行列。不僅於此，研華更期望能以浦那的軟體研發中心作為近期新創的商業模式「工業物聯跨境電商平台IoTMart」的基地，向歐洲、美國、印度等市場發展，並打造出具備無限商機的多元服務，加速進入物聯網生態系經營。

劉蔚志進一步說明，研華不論在服務中心的擴充與軟體研發中心的成立，皆有大量的人才需求，為能提早延攬人才，近五年在印度招募及物聯網教育不遺餘力。研華持續優化印度在地攬才計畫，預計也將針對智慧醫療、智慧工廠、智慧交通等垂直領域，積極以多元管道培育物聯網跨領域人才，推動「產學共創 Co-Creation價值鏈」，期許透過多管齊下打造永續正向的物聯網生態圈，以迎接下階段爆發性成長。