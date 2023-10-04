酪梨富含營養素與好油脂，對身體有許多正面功效。一般人會認為酪梨轉色才算成熟，其實不是所有品種都會轉色。對此，農糧署針對國內9種酪梨品種進行介紹，其中有些成熟後會轉為紫紅或紫黑色，有些則會維持綠色、不會轉色。而共同判斷原則為，握於掌心，拇指輕壓不彈起，即品味好時機。

農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文表示，目前國內有栽種30多種酪梨品種，依採收季節可分為早生、中生與晚生3類，每年6月到隔年2月皆有產出。然而，酪梨成熟與否，顏色不能當成唯一的判斷基準，其並列舉國內9種酪梨品種做介紹。其中嘉選3號、厚兒、秋可得為成熟不轉色的酪梨品種；嘉選4號、黑美人、台農一號紅甘、紅心園則為成熟轉紫紅色的品種；十月紅和黑金晚生皆為成熟轉紫黑色的品種。

成熟不轉色

●嘉選3號：長梨形、溫和芳香，含油量13％～16％，產期8～9月。

●厚兒：味甘有乳香感，含油量12％～20％，產期11～1月。

●秋可得：果肉黃而厚實，含油量11％～23％，產期12～2月。

成熟轉紫紅色

●嘉選4號：最早生品種，含油量8％～14％，產期6～7月。

●黑美人：長形梨、口感軟，含油量5％～10％，產期6～8月。

●台農一號紅甘：質Q味甘，含油量10％～14％，產期9～11月。

●紅心園：水潤鬆軟，含油量5％～10％，產期8～10月。

成熟轉紫黑色

●十月紅：飽滿口感似乳酪，含油量5％～8％，產期10～11月。

●黑金晚生：梨形口感似乳酪，含油量8％～10％，產期10～11月。

至於該如何判斷酪梨熟了沒？農糧署說明，酪梨買回家後，應先置於室內陰涼通風處，經4～7天後，以單手握於掌心時、拇指輕壓不彈起，便代表酪梨已經成熟，正是品味好時機。