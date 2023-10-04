杭州亞運2日進行滑輪溜冰男子3000公尺接力賽，韓國選手鄭喆元原領先並提早慶祝，未料卻於最後關頭遭中華隊黃玉霖以0.01秒之差「奇蹟逆轉」，中華隊成功奪得金牌。事後，該則新聞迅速攻佔台、韓媒體版面，TCPB局長室昨（3）日搭上這輛順風車，於臉書上發佈貼文「亞運溜冰快0.01秒就是冠軍，行車快0.01秒，就變成死傷或車損」，藉此提醒民眾注意交通安全。

TCPB局長室期藉此方式，提醒民眾注意交通安全。（ 圖 / 截自「TCPB局長室」）

為強化停讓保護行人措施，避免讓台灣陷入「行人地獄」之惡名，《道路交通管理處罰條例》修正案新法於6月30日正式上路。TCPB局長室為提醒民眾注意交通安全，藉著近日熱門賽事哏，鄭重呼籲：「亞運溜冰快0.01秒就是冠軍，行車快0.01秒，就變成死傷或車損，這個路口停等紅燈時超越停止線，或許會讓你快0.01秒，但在下個路口，你也不會快到那裡去！反而會造成其他用路人的困擾，甚至搶快發生車禍，造成自己或他人的傷亡或財損。」

TCPB局長室指出，台中市日前已針對易肇事路口，建置「科學儀器執法設備」並與交通號誌訊號連動同步，當偵測到車輪越線時則將連續照相，並以「超越停止線」告發違規。

TCPB局長室最後暖心提醒各位市民朋友，務必在停止線後停等，讓大家的用路環境更為安全且舒適。

該貼文一經發佈，網友紛紛湧入底下留言，「在台灣快了0.01秒壓線送的是罰單，在韓國慢了0.01秒送的是入伍單」、「亞運壓線能得冠軍，馬路壓線會得到紅單」。

另外，更多民眾似乎相對文案中的肺腑提醒，忍不住讚歎小編跟上時事的功力：「老闆快幫你家的有才小編加薪啦」、「小編太有才」、「局長室這趴有get到」、「好幽默」、「本日最中肯」、「小編動作好快」。