一名男子表示，妻子婚前愛穿碎花洋裝、愛乾淨、會下廚，但這一切在婚後全變了樣，改穿迷你裙、小可愛及熱褲，客廳隨處可見換下來的衣物，婚前婚後判若兩人，妻子向他坦承婚前都是裝出來的，讓他傻眼直呼「根本是遇到詐騙集團」。

原PO近日於《匿名公社》回憶和妻子交往的過程，他說兩人是相親認識，第一次見面就被妻子的碎花洋裝及溫柔個性吸引，交往時妻子常到他家替他整理家務，還做飯給他帶便當，讓他有被愛和溫馨的感覺，沒想到婚後妻子全變了樣。

原PO說，婚後妻子穿衣風格大變，改穿迷你裙、小可愛及熱褲，也沒有交往時來得勤快，內衣褲一個月才洗一次，客廳處處可見脫下來的衣物，他問妻子為何婚前婚後差這麼多，對方坦承婚前是母親要求她做那樣的打扮，幫他準備的便當也不是她親自烹調，都是母親的手藝，妻子的解釋讓他大吃一驚。

原PO說，這一切並不影響他對妻子的愛，加上妻子也已懷有身孕，「我很愛她，也不可能離婚，但還是有種遇到詐騙集團的感覺」。

貼文引發網友討論，「男人敢講女人！你們自己也是婚前一面婚後一面吧」、「愛就要包容，把對方的缺點當特色來看」、「你確定你沒裝嗎？」、「正常啦！男生女生，婚前多少都會裝一下！像我姊婚前小鳥胃婚後鴕鳥胃，我姊夫也認了。」