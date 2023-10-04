國造潛艦爭議持續延燒，不只前海軍顧問先前指控國民黨立委馬文君洩漏機密，引發雙方的交鋒，民進黨總統參選人賴清德昨（3）日也指控，正是因國民黨阻擋向美購買潛艦，才使得台灣的國防建置如此艱辛。對此，前立委郭正亮指出，當年國民黨反對的原因，是因為二手潛艦價格太貴，不如自己造，且當時的軍港浚深工程還沒完成。

賴清德昨在中山大學講座被問到國造潛艦相關問題時表示，民進黨第一次執政時，就提出了國防自主方案，當時美方批准、支持台灣採購潛艇及相關軍事設施，但國民黨主導的國會極力反對，主張「採購會引發戰爭」，在程序委員會阻擋69次。賴清德批，若當時就通過預算，如今的國防建置就不用這麼辛苦。

郭正亮今在中天政論節目《大新聞大爆卦》表示，馬文君與郭璽、前參謀總長黃曙光之間的辯論「燒得差不多了」，民進黨想到郭璽時，大概也會怕怕的，因此，他們現在轉移了焦點，猛打國民黨擋下「3項軍購案」一事。

郭正亮指出，由於美軍已沒有現役柴電潛艦，當年小布希（Geogre W. Bush）政府要賣台灣的是庫存艦，國民黨反對的原因，首先是造價太高，他以當時負責審國防部預算的國民黨前立委林郁方意見舉例，當時林認為報價太貴，不如自己造潛艦。此外，潛艦需要比較深的軍港，但在當時，左營軍港等港口的浚深工程還沒完成。