中央氣象署預報顯示小犬颱風移動速度變慢，交通部台鐵局將恢復今日部分班次行駛。

台鐵表示，10月4日行駛概況如下：

西部幹線（基隆=潮州=枋寮間）順行列車168、386次全區間停駛，288、554次行駛至七堵止；逆行列車165、385次行駛至潮州站止（潮州=台東間停駛）。

東部幹線順行對號列車232、236、172、282次全區間恢復行駛，434、442次行駛至花蓮站止，282次（台北下午5時40分開）後，自438次（含）起各級對號列車停駛；逆行對號列車283、285、241次全區間恢復行駛，439次台東=花蓮間停駛；441次知本=花蓮間停駛，皆由花蓮特開，241次（花蓮晚間7時35分開）後，自247次（含）起各級對號列車停駛。

宜蘭線（八堵=蘇澳）區間車及176次正常行駛；北迴線（蘇澳新=花蓮）、台東線（花蓮=台東）區間車視風雨狀況機動行駛。

南迴線（新左營=枋寮=台東間）順行列車自314次（台東下午1時49分開）起各級列車停駛；逆行列車–自727次（潮州中午12時27開分）起各級列車停駛。

平溪、深澳、內灣、六家、集集、沙崙線等各支線正常行駛。