缺乏社工關懷，孤獨死案件頻傳，民進黨新北市議員黃淑君今在議會質詢指出，新北市社工缺額141人創下4年新高，社會局長李美珍回應，社工進用社會局擺在最重要位子，希望增加社工實習生與助理，有反映給中央。

黃淑君指出，社會安全網2020至2022年度核定進用社工人數，分別為341人、330人及399人，但是實際進用人數僅有227人、260人及335人，各年度社工人數缺額為114人、70人及64人，但今年預計進用社工人數為451人，但截至6月底僅進用310人，缺額來到史上最高141人，顯示社工人數長期不足。

副市長朱惕之表示，謝謝議員關心社工短缺問題，現在的社工缺額是上半年執行情形，下半年市府還有很大的努力空間，社工人力短缺是全國性議題，希望把好的社工留在新北為新北服務。

黃淑君表示，社工人員的缺乏，導致現場服務件數超過負擔，影響服務及工作品質，不斷的惡性循環下，導致離職率居高不下，全市14處社福中心，就有8處服務件數超過全市平均，板橋兩處社福中心雙雙上榜，要求朱惕之兩周內完成相關檢討報告。