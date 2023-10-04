台北科技大學資訊與財金管理系7月上旬舉辦營隊活動，活動結束後學生到一間熱炒店用餐，因不滿店家白飯供應不足而刷負評，進而引發炎上事件，店家之後宣布停業，半個月後復業又因徵人公告惹議，還有人到國稅局檢舉逃漏稅，檢舉案逾10件，熱炒店老闆今突然在臉書表示，房東不再續租給他了，黯然收店。

熱炒店老闆在個人臉書表示，今天接到房東通知，因為惹出太多麻煩了，所以合約到期後將不再續租給他，同時他也向酸民喊話，希望在所剩不多的時間裡能高抬貴手，讓他們團隊把熱炒店最後這段日子做完，但最後還是忍不住嗆聲「各位酸民們，你們贏了，開心了吧！」

熱炒店老闆與北科資財營學生爆發的白飯之亂，最終在老闆宣布7月16日起無限期暫停營業告終，隔半個多月後，老闆宣布重新營業，但復業之路困難重重，老闆在臉書粉專貼出徵人公告，遭酸民炎上，之後又有網友在粉專留言「今天要到國稅局檢舉餐廳疑似逃漏稅」，老闆也說3個多月來被檢舉超過10次，但他不認輸，現在房東受不了把店面收回，只能無奈收店。