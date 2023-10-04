大陸擴大版「反間諜法」7月1日生效，國安局長蔡明彥4日指出，7月1日以後，國人到對岸遭到盤查的數據增加，從上半年4件增加為下半年9件，後來9人都有回來。他表示，大陸在盤查過程中會去瞭解，國人有無對政治議題發表言論，或是有沒有在通訊手機過程中，談到批判中共的言行，甚至有人在飯店內遭中共國安單位約談。

蔡明彥今至立院備詢，民進黨立委羅致政質詢時說，對岸「反間諜法」條文7月1日起從原先44條變成71條，在此之後是否有國人在對岸遭受刁難？

蔡明彥說，7月以前有4件，入出境時遭到中共拘留盤查，在7月1日、擴大版反間諜法上路後，被盤查變成9件，主要是涉及國安條文。

蔡明彥說明，後來9位國人都有回來，但進出海關遭到留置詢問，個人手機跟筆電遭到查察、但沒有沒收，「國安局有透過特別相關管道掌握相關狀況」。他也提到，其中以社會團體佔的比例較高，學者、陸配也有相同狀況。

羅致政詢問，是否有人被留置、不准出境？蔡明彥回應，目前國人到對岸，遭到關押入罪，應該有13件。

蔡明彥強調，想利用這個機會警示國人，7月1日以後國人到對岸入出境遭到盤查的數據確實在增加，從上半年4件，增加到下半年9件。而陸方在盤查過程中，也會去了解國人有無對政治議題發表言論，或是有沒有在通訊手機過程中談到批判中共國安的問題。

蔡明彥說，被盤查的原因應是和個人身分與在台灣的言行有關，也有「一入境就被約談」的例子。他也補充一個發生在20天前的案例，不是入境就被盤查，而是在飯店被中共國安單位約談，「這個案例非常特別」。

另外，羅致政提到，中共人大擬修「治安管理處罰法」，其中第34條包山包海，提到「在公共場所從事有損紀念英雄烈士環境和氛圍」、「在公共場所穿著、佩大有損中華民族精神、傷害中華民族感情的服飾」等，雖還沒修法，但有可能過。

蔡明彥提到，有注意到中國全國人大在未來3、4年內的規畫，相關修法工作聚焦在國安法制，大概佔了有4成法案。他說，進入中共國境確實要小心這些問題，避免無端入罪，因為在自由開放的社會沒有這種感覺，但依照中共的相關法規，可能會無端入罪。