民進黨今召中執會，黨主席賴清德致詞時以最近爆發潛艦爭議，2000年第一次政黨輪替時，扁政府提出向美採購紀德艦等軍售案清單，引爆朝野衝突現身說法，強調朝野應該要團結合作，守護國家是最基本的責任，沒有一個政黨、沒有一個國會議員可以破壞，希望未來國艦國造，大家應該要團結一致，「這是我們最起碼的責任」，所以希望檢調單位能夠迅速查明。

民進黨發言人張志豪轉述賴清德主席致詞指出，之前很高興迎接第一艘國造潛艦完成下水的儀式，但也很遺憾地傳出在野黨的國會議員涉及杯葛，甚至疑似把機密資料交給第三國，希望這不是真的，如果是真的的話，對國家的傷害太大，也會讓整個國家陷入相當地困境，所以我們希望檢調單位務必要嚴格查明，將真相公諸於台灣社會。

賴清德說，這也讓他回想到2000年第一次政黨輪替，陳水扁總統執政期間，基於國家安全的需要，向美國提出一張軍事採購的清單，那也得到當時的美國總統小布希的同意，在2001年的四月份，就通過了要給予台灣軍事採購的項目，包括四艘紀德級驅逐艦、八艘柴電潛艦、十二架P3C獵戶座反潛偵察機、愛國者3型飛彈、M109A6自走砲、十二架MH-53E低空鋪路者直升機、MK 48型魚雷、AAV-7A1兩棲突擊車、空用AN／ALE-50拖曳式誘餌，AGM-84L反艦飛彈對台軍售。

賴清德說，2005年當時行政院長游錫堃馬上提出特別預算，但很可惜，送到國會的時候，遭到當時國民黨主導的在野黨全力杯葛，光在程序委員會就阻擋了69次之多，他身為民進黨黨團幹事長，也是程序委員會三席召委之一，就在一次我主持的會議當中，在野黨仍然杯葛，不願意讓軍購案排入議程，可是當天卻是連戰前往中國大陸，推動『聯中制台』，當時大家都很氣憤，所以也造成程序委員會的重大衝突，當時我特別批判在野黨，「你們一方面前往中國進行聯中制台，一方面反對軍購案」。

賴清德說，不過那一次衝突之後，對整個軍購案的通過並沒有幫助，國民黨依然顧我，大家想想看，如果那時候軍購案通過的話，八艘柴電潛艦已經完成了，今天黃曙光前參謀總長，還有台船的員工也不必這麼辛苦，中國大陸應該也不容易越雷池一步，到現在，從對外採購被杯葛，到現在潛艦國造也遭到這樣的困難。

賴清德表示，希望國人可以了解整個事情的來龍去脈，台灣面對中國大陸的威脅，中國大陸企圖併吞台灣，這是公開的事實，台灣受到中國大陸的威脅，每一天都在發生，在這種狀況之下，朝野應該要團結合作，守護國家是最基本的責任，沒有一個政黨、沒有一個國會議員可以去進行破壞。

賴清德強調，今天非常希望在面對中國大陸武力威脅，企圖併吞台灣的野心不變的狀況之下，過去軍事採購遭遇困難，希望未來國艦國造，大家應該要團結一致，這是最起碼的責任，所以希望檢調單位能夠迅速查明，未來在增進國防力量的過程當中，也都能夠得到社會的支持。