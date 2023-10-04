桃園市八德區介壽路二段582巷與596巷因地勢低窪，較主幹道介壽路的路面還低，因此先前強降雨時使得道路的積水倒灌進入民宅內，民眾家中積水深度達小腿肚。水務局表示，短中期解決方案將先建置舌閥並搭配抽水機運作，預計明年初發包。

八德區先前遇上強降雨，短時間降下豪大雨，導致介壽路排水系統來不及排出，流至地勢較低窪的582巷與596巷內，民眾家中的腳踏車、茶几、沙發都泡在水中，積水深度最高來到小腿肚，在地民眾反映上次是10年來第4次嚴重積淹水，希望市府能趕緊著手改善。

水利防災科長徐藍科指出，前陣子氣候異常時常有午後雷陣雨，八德區多次降下強降雨，時雨量更曾達到70毫米，積淹水的主因是大量急降雨使得排水系統無法負荷，不過都會在1小時內逐漸退去，目前市內地勢較低窪、常被通報積淹水情形的地點共12處，皆有配置抽水機待命，其中八德區大湳滯洪池配有2台抽水機、茄苳路91巷也配有1台。

水務局水利工程科長蘇鴻說明，經現場會勘後發現介壽路二段582巷與596巷路面較介壽路還低，遇到強降雨時才會出現介壽路的積水灌入民宅的狀況，目前將對介壽路二段582巷與596巷的側溝建置舌閥，再搭配抽水機一起運作，以確保介壽路的積水不會流入巷內，現在還在設計規畫中，預計明年初發包，由於發包後還需申請抽水機用電，估計工期為3個月。

蘇鴻說，介壽路二段582巷與596巷初估有近100戶住戶，在地民眾都希望能趕緊改善積淹水的情形，除了短中期的配套措施以外，長期的作為將邀集綠線捷運施工單位捷工局、道路管理單位工務局等相關局處，針對目前介壽路的排水狀況做評估，看是否需要將側溝加大。