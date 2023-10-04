新北市議員林裔綺4日於議會質詢指出，東北角濱海公路到處充滿垃圾，批評中央地方互踢皮球，要求新北市政府主動介入處理。（新北市議員林裔綺提供／蔡亞樺新北傳真）

東北角海岸沿線景色優美，吸引眾多遊客，民進黨新北市議員林裔綺今（4）日於議會質詢指出，東北角濱海公路沿路到處都是垃圾，垃圾隨意丟在地面，東北角風景管理處稱沒編預算就撒手不管，痛批中央「老大心態」，讓第一線清潔隊員工作量增加，辛苦清垃圾，新北市副市長朱惕之承諾，盡速與中央聯繫處理。

林裔綺質詢時秀出多張垃圾滿地的照片，她指出，濱海公路沿線有20多處停車場，部分停車場的地磚突起，濱海公路的觀光景點到處是垃圾，垃圾堆滿像座山，應該怎麼處理。新北市觀光旅遊局長楊宗珉說，濱海公路位於東北角風管處管轄範圍，應該東北角風管處來處理。

林裔綺表示，風管處20多年前興建停車場，其中一處停車場的路面不平，造成車輛掉落窟窿，車主因此要求國賠，當時風管處集地方公所、立委及議員協商開會，風管處稱想停車場土地交還給所有權人為國有財產署及鐵道局，但國產署及鐵道路稱無法維管，地方公所也沒經費處理，風管處竟說不然把停車場封起來。

東北角濱海公路到處充滿垃圾。（新北市議員林裔綺提供／蔡亞樺新北傳真）

東北角濱海公路到處充滿垃圾。（新北市議員林裔綺提供／蔡亞樺新北傳真）

林裔綺說，從今年開始到現在10月份，每逢假日或連假，濱海公路停車場都停滿，民眾看到卻是滿地垃圾，她不是立委不想管中央的業務，但民眾罵的新北市政府，市長侯友宜曾說新北的事就他的事，地方中央互踢皮球、風管處也撒手一攤不管。

林裔綺更不滿說，中央完全是老大心態，因為停車場國賠被審計部糾正，今年沒編列預算經費不維護管理，土地所有權人也不管，停車場也不可能封起來，結果辛苦的是清潔隊員，但清潔人力已經不夠，工作量又增加，中央既然互踢皮球，新北市府應主動處理，並確認經費由民政局或觀旅局編列給公所維護。

對此朱惕之表示，清潔隊員相當辛苦，清潔範圍確實大，他會請觀旅局跟觀光署、東北角風景管理處聯繫，不能讓這樣漂亮的東北角有這樣狀況。林裔綺追問何時可以處理好？朱惕之強調，這個狀況不能再等，新北市府會盡速與中央聯繫，盡快召開會議協商。