彰化1名36歲的陳姓男子不菸不酒，生活規律，最近1個月開始覺得要很用力才能把食物吞下去，連溫開水也難以下嚥，他到診所檢查無異狀而不以為意，直到日前1名罹癌的長輩到其家中作客，因兩人狀況相似，他在該長輩建議下到彰化基督教醫院求診，被檢出下咽癌，幸術後恢復良好。

陳男發生吞嚥困難的狀況後，到診所時雖未被檢出異樣，但有被建議要找時間去大醫院做更詳細的檢查，然他因心想醫院有點距離，加上工作有點忙，一直未再就醫，直到幾天罹患食道癌的長輩到家裡作客，他發現他們兩人有類似症狀，遂在該名長輩建議下到彰基求診。

彰基耳鼻喉暨頭頸部主治醫師洪雲聰說，患者比較年輕且沒有喝酒，原以為是比較輕微的喉球症，後來經過光學內視鏡檢查，發現患者咽喉部有一巨大腫瘤，已擋住食道的入口，並且部分阻塞聲帶，好在病人來得早，還沒有完全阻塞上呼吸道，不然可能需要緊急做氣切，保留呼吸道暢通。

經過與患者討論後，麻醉後順利完成硬式內視鏡下腫瘤切片，患者不需要經過預防性的氣切手術，切片結果顯示為下咽癌，患者進一步接受徹底的癌症手術治療，目前手術後恢復良好，並且持續在耳鼻喉科門診追蹤。

洪雲聰表示，早期的下咽癌可能只需要接受經口的雷射治療即可，術後也不需要再接受放射線治療，因此建議如果民眾有咽喉痛超過1個月，或是吞咽困難一段時間都沒有改善，可能需要前往醫院做內視鏡的檢查，早期發現、早期治療。