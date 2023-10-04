農業專家「Lin bay好油」林裕紘日前稱在臉書遭人恐嚇人身安全，不料檢警調查後發現，林男疑似和朋友串通，涉嫌自導自演，引發台灣社會熱議。對此，一份最新網路民調詢問民眾的想法，結果讓人相當意外。

YouTube頻道《中天電視》昨（3）日發起網路民調，截至今天下午3點40分，已有超過1.1萬人參與。針對「『Lin bay好油』踢爆政府買巴西混蛋後，再涉自導自演遭恐嚇！你認為？」結果有16%的網友認為， Lin bay好油認錯，應繼續踢爆來回報社會」、有8%民眾投給「民進黨回血了，但高興太早」選項，剩下75%民眾皆為，「我只在乎進口蛋流向必須查到底」。

對於Lin bay好油此次在社會上掀起軒然大波，網友紛紛留言，「我原諒好油先生，支持他繼續為人民福祉發聲！」、「進口蛋才是真正的主角」、「國民黨是要道歉什麼？進口蛋的問題執政的民進黨不用道歉嗎？」、「現在都不敢買蛋了，考慮養兩隻雞」、「好油翻車農業部卻不敢告，是不是怪怪的？！Linbay好油恐嚇案自導自演，農業部尊重司法調查不提告。」